Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Fin de semana XXL: La provincia tuvo más del 85 por ciento de ocupación

Desde el 2 de enero comienzan los vuelos Salta-Florianópolis, anticipó la Ministra de Turismo.

Salta Hoy

25 / 11 / 2025

 

La ministra de Turismo de la Provincia, Manuela Arancibia indicó por Radio Salta que los excelentes números conseguidos durante el fin de semana largo es producto de un trabajo articulado de varios sectores del gobierno y privados. 

La funcionaria dijo que se sumaron más frecuencias de vuelos a Córdoba y Buenos Aires, además vuelos hacia el sur de Brasil desde el 2 de enero.

Arancibia dijo que el éxito del fin de semana muestra la sinergia en el trabajo entres varios ministerios y la Municipalidad de Salta.

Comentó que el vuelo Salta-San Pablo dejó de operar hace algunos meses por decisión de la empresa prestadora y anticipó charlas con la línea aérea Air-Europa con la posibilidad de abrir la ruta hacia Europa.

La funcionaria dijo que las obras del Aeropuerto internacional “Martín Miguel de Guemes” se encuentran muy avanzadas, con finalización estimada para abril del 2026”.

Arancibia anticipó además la visita de responsables de la empresa Aeropuertos Argentina 2000 para recorrer los trabajos.

 

