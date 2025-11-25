Fin de semana XXL: La provincia tuvo más del 85 por ciento de ocupación

La ministra de Turismo de la Provincia, Manuela Arancibia indicó por Radio Salta que los excelentes números conseguidos durante el fin de semana largo es producto de un trabajo articulado de varios sectores del gobierno y privados.

La funcionaria dijo que se sumaron más frecuencias de vuelos a Córdoba y Buenos Aires, además vuelos hacia el sur de Brasil desde el 2 de enero.

Arancibia dijo que el éxito del fin de semana muestra la sinergia en el trabajo entres varios ministerios y la Municipalidad de Salta.

Comentó que el vuelo Salta-San Pablo dejó de operar hace algunos meses por decisión de la empresa prestadora y anticipó charlas con la línea aérea Air-Europa con la posibilidad de abrir la ruta hacia Europa.

La funcionaria dijo que las obras del Aeropuerto internacional “Martín Miguel de Guemes” se encuentran muy avanzadas, con finalización estimada para abril del 2026”.

Arancibia anticipó además la visita de responsables de la empresa Aeropuertos Argentina 2000 para recorrer los trabajos.