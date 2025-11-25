Un hombre recuperó sus perros robados tras rastreo en redes sociales
El damnificado, de 60 años con domicilio en avenida Constitución, denunció que le robaron de su casa dos cachorros de ovejero alemán.
25 / 11 / 2025
[Imagen ilustrativa]
Desesperado, buscó en redes sociales y encontró a sus perros en venta en el barrio Juan Manuel de Rosas, en la zona norte de la ciudad.
Inmediatamente, se dirigió a la dependencia policial en los márgenes del río Vaqueros para informar sobre el robo y lo que advirtió.
La policía comenzó a patrullar el área con el dueño de los perros.
Finalmente, lograron localizar a los cachorros en una vivienda.
La dueña de casa afirmó que alguien se los había vendido y devolvió los animales a su propietario.