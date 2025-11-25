Noam Zur vuelve a Salta para dirigir a la Sinfónica

La Orquesta Sinfónica de Salta se presentará el próximo viernes 28 de noviembre, a las 21 h, en la sala Juan Carlos Dávalos, de la Casa de la Cultura, Caseros 460. El concierto marcará la vuelta a nuestra ciudad de Noam Zur, prestigioso músico alemán-israelí que fue director titular de la OSS entre los años 2018 y 2020. La obra central del repertorio será la Sinfonía Nro. 2 de Ludwig van Beethoven, acompañada por la Obertura para un Festival Académico de Johannes Brahms y el Interludio Orquestal del compositor argentino contemporáneo Pablo Llamazares.

Además, este concierto será el cierre de temporada de la Filial Salta del Mozarteum Argentino.

Sobre el programa, Zur afirmó que “interpretar esta obra de Llamazares me parece fundamental para mantener viva la relevancia del arte musical orquestal, siempre es un placer hacer una obra de un compositor local contemporáneo. La obertura de Brahms, en tanto, es una obra que siempre quise hacer, pero por diferentes razones no se dio antes; así que estoy feliz de poder hacerla finalmente. Es una obra magistral, muy particular porque mezcla la música popular de su época con la música académica”.

Además, sobre Beethoven, el director relata que para la temporada 2020 tenía planificado hacer con la Orquesta Sinfónica todas sus sinfonías, pero llegó la pandemia y todo quedó trunco. “Cuando en 2023 pudimos organizar mi concierto de despedida, hicimos la primera, y ahora que puedo volver haremos la segunda, por lo que es algo muy significativo para mí. Quizás esta es la menos tocada de todas las sinfonías de Beethoven, no sé por qué, porque es muy linda, me encanta hacerla aquí”.

Finalmente, aseguró que volver a Salta es muy especial para él: “siento a la Sinfónica como propia, es mi orquesta. Pero no lo digo como dueño, ni mucho menos, sino que tiene un lugar importante en mi carrera musical y en mi corazón, siento que estamos conectados”.

Las entradas están a la venta en la boletería de la Casa de la Cultura y a través de la plataforma digital Vamos (https://www.vamos.gob.ar). El valor es de $ 10.000, más $ 1.000 de servicio de la ticketera. Habrá pases gratuitos para jubilados y estudiantes, con cupo limitado.