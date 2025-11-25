Noam Zur vuelve a Salta para dirigir a la Sinfónica

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Noam Zur vuelve a Salta para dirigir a la Sinfónica

El director alemán-israelí, que estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica, entre 2018 y 2020, regresa a la ciudad para encabezar el concierto del 28 de noviembre en la Casa de la Cultura. El programa incluye la Sinfonía Nro. 2 de Beethoven, una obra de Brahms y otra del argentino Pablo Llamazares. 

Salta Hoy

25 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Orquesta Sinfónica de Salta se presentará el próximo viernes 28 de noviembre, a las 21 h, en la sala Juan Carlos Dávalos, de la Casa de la Cultura, Caseros 460. El concierto marcará la vuelta a nuestra ciudad de Noam Zur, prestigioso músico alemán-israelí que fue director titular de la OSS entre los años 2018 y 2020. La obra central del repertorio será la Sinfonía Nro. 2 de Ludwig van Beethoven, acompañada por la Obertura para un Festival Académico de Johannes Brahms y el Interludio Orquestal del compositor argentino contemporáneo Pablo Llamazares.

Además, este concierto será el cierre de temporada de la Filial Salta del Mozarteum Argentino.

Sobre el programa, Zur afirmó que “interpretar esta obra de Llamazares me parece fundamental para mantener viva la relevancia del arte musical orquestal, siempre es un placer hacer una obra de un compositor local contemporáneo. La obertura de Brahms, en tanto, es una obra que siempre quise hacer, pero por diferentes razones no se dio antes; así que estoy feliz de poder hacerla finalmente. Es una obra magistral, muy particular porque mezcla la música popular de su época con la música académica”.

Además, sobre Beethoven, el director relata que para la temporada 2020 tenía planificado hacer con la Orquesta Sinfónica todas sus sinfonías, pero llegó la pandemia y todo quedó trunco. “Cuando en 2023 pudimos organizar mi concierto de despedida, hicimos la primera, y ahora que puedo volver haremos la segunda, por lo que es algo muy significativo para mí. Quizás esta es la menos tocada de todas las sinfonías de Beethoven, no sé por qué, porque es muy linda, me encanta hacerla aquí”.

Finalmente, aseguró que volver a Salta es muy especial para él: “siento a la Sinfónica como propia, es mi orquesta. Pero no lo digo como dueño, ni mucho menos, sino que tiene un lugar importante en mi carrera musical y en mi corazón, siento que estamos conectados”.

Las entradas están a la venta en la boletería de la Casa de la Cultura y a través de la plataforma digital Vamos (https://www.vamos.gob.ar). El valor es de $ 10.000, más $ 1.000 de servicio de la ticketera. Habrá pases gratuitos para jubilados y estudiantes, con cupo limitado.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO