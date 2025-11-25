Se realizarán actividades por el Día Mundial de la Movilidad Sustentable

La Municipalidad celebrará el Día Mundial de la Movilidad Sustentable con una actividad en el parque San Martín. Los interesados en participar podrán asistir con sus bicicletas para poder realizar un recorrido por el lugar.

Ramiro Ragno, director general de Educación Ambiental, remarcó que “el objetivo de la jornada es promover el uso de la bici tanto de manera recreativa como de traslado al trabajo, por ejemplo”.

“La actividad será de 9 a 12 hs en la Casita del Parque, ubicada en la calle Mendoza 50, y contará con la exposición de cuatro vehículos eléctricos elaborados por las escuelas técnicas N° 2 y 3”, detalló el funcionario, quien agregó que, “también participará la empresa Aguas del Norte con su camioneta eléctrica”.

Durante el evento también habrá talleres de armado y arreglo de bicicletas y un recorrido por el parque San Martín para promover el uso de las mismas y generar hábitos saludables y de cuidado del ambiente.

También participarán empresas de turismo que promueven el uso de las bicicletas para recorrer la ciudad.