Se realizarán actividades por el Día Mundial de la Movilidad Sustentable

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Se realizarán actividades por el Día Mundial de la Movilidad Sustentable

Este miércoles 26 se celebrará el Día Mundial de la Movilidad Sustentable junto a escuelas técnicas y empresas del medio. Se expondrán vehículos eléctricos y bicicletas. La actividad será en la Casita del Parque San Martín en Mendoza 50, de 9 a 12.

Salta Hoy

25 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad celebrará el Día Mundial de la Movilidad Sustentable con una actividad en el parque San Martín. Los interesados en participar podrán asistir con sus bicicletas para poder realizar un recorrido por el lugar.

Ramiro Ragno, director general de Educación Ambiental, remarcó que “el objetivo de la jornada es promover el uso de la bici tanto de manera recreativa como de traslado al trabajo, por ejemplo”.

“La actividad será de 9 a 12 hs en la Casita del Parque, ubicada en la calle Mendoza 50, y contará con la exposición de cuatro vehículos eléctricos elaborados por las escuelas técnicas N° 2 y 3”, detalló el funcionario, quien agregó que, “también participará la empresa Aguas del Norte con su camioneta eléctrica”.

Durante el evento también habrá talleres de armado y arreglo de bicicletas y un recorrido por el parque San Martín para promover el uso de las mismas y generar hábitos saludables y de cuidado del ambiente.

También participarán empresas de turismo que promueven el uso de las bicicletas para recorrer la ciudad.

AM840

FM96.9

