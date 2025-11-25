El nivel inicial de la escuela Castilla de El Carril tiene edificio nuevo

El Gobierno provincial finalizó la construcción de un nuevo edificio para el nivel inicial de la escuela 4.281 “Manuel Castilla” de El Carril. La obra se ejecutó en una superficie de 1.425m2, a través de la Secretaría de Obras Públicas.

Para el mejor desarrollo de las actividades escolares, el espacio cuenta con sectores de acceso, hall de ingreso, galería, área de gobierno con dirección y administración, oficina para el gabinete pedagógico, sala de maestros y espacio de espera.

Además, se construyeron seis salas con sanitarios para niños, salón de usos múltiples, cocina, grupos sanitarios, depósito, patio de formación, patio de juegos y recinto técnico.

La reactivación del proyecto se dio a partir de las gestiones realizadas por el gobernador Gustavo Sáenz ante Nación ante la paralización del envío de recursos para la obra pública.