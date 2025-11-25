Este jueves se llevará a cabo una nueva edición del Neumatón
La jornada se realizará este 27 de noviembre en la playa de estacionamiento del CCM, en avenida Paraguay 1240. El objetivo es evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública generando focos infecciosos.
Salta Hoy
25 / 11 / 2025
Este jueves se llevará a cabo la 19º edición del Neumatón que organiza la Municipalidad de Salta.
La jornada se realizará este 27 de noviembre de 10 a 17 en el Centro Cívico Municipal (CCM), ubicado en avenida Paraguay 1240.
Allí, los vecinos y empresas podrán depositar de modo seguro sus neumáticos fuera de uso.
Es importante recordar que, los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.
Los vecinos y las empresas que depositan los neumáticos reciben una serie de presentes y regalos como, descuentos en la compra de neumáticos y entrega de arbolitos, entre otros.
Por cuestiones de capacidad y logística no se reciben neumáticos de gran tamaño, como de tractores o maquinarias viales.