La Municipalidad invita al homenaje “CuchiChiando” en el Paseo de los Poetas

La Municipalidad de Salta invita a vecinos y turistas a participar del homenaje “CuchiChiando”, una propuesta especial del ciclo «Música Bajo las Estrellas» que se llevará a cabo este jueves 27 de noviembre a las 21:30, en el Paseo de los Poetas.

El encuentro busca celebrar la obra de uno de los compositores más emblemáticos de país.

En esta edición, los músicos Diego León y Leo Goldstein ofrecerán un repertorio ligado al creador salteño, invitando al público a reencontrarse con su música al aire libre.

La actividad cuenta con el acompañamiento del Ente de Turismo Municipal y la Fundación Legado Cultural Cuchi Leguizamón.

Al respecto, el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria, manifestó que «invitamos a los vecinos y a quienes nos visitan a sumarse a esta nueva propuesta cultural que realizamos junto a los gastronómicos del Paseo de los Poetas. Seguimos fortaleciendo este espacio con actividades que ponen en valor nuestra identidad y permiten el disfrute de experiencias únicas en la ciudad».

