La Municipalidad invita al homenaje “CuchiChiando” en el Paseo de los Poetas
En el marco del ciclo "Música Bajo las Estrellas", este jueves 27 a las 21:30, se realizará un emotivo encuentro artístico dedicado al legado cultural de Gustavo ‘Cuchi’ Leguizamón, con la presentación de Diego León y Leo Goldstein.
Salta Hoy
25 / 11 / 2025
La Municipalidad de Salta invita a vecinos y turistas a participar del homenaje “CuchiChiando”, una propuesta especial del ciclo «Música Bajo las Estrellas» que se llevará a cabo este jueves 27 de noviembre a las 21:30, en el Paseo de los Poetas.
El encuentro busca celebrar la obra de uno de los compositores más emblemáticos de país.
En esta edición, los músicos Diego León y Leo Goldstein ofrecerán un repertorio ligado al creador salteño, invitando al público a reencontrarse con su música al aire libre.
La actividad cuenta con el acompañamiento del Ente de Turismo Municipal y la Fundación Legado Cultural Cuchi Leguizamón.
Al respecto, el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria, manifestó que «invitamos a los vecinos y a quienes nos visitan a sumarse a esta nueva propuesta cultural que realizamos junto a los gastronómicos del Paseo de los Poetas. Seguimos fortaleciendo este espacio con actividades que ponen en valor nuestra identidad y permiten el disfrute de experiencias únicas en la ciudad».