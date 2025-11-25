Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología: Salta obtuvo un reconocimiento nacional

Jóvenes que integran los dispositivos de la Dirección de Justicia Penal Juvenil recibieron un reconocimiento nacional por su participación en la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2025, donde presentaron el proyecto “La mermelada, un dulce desafío”. La distinción fue otorgada durante la jornada del 20 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa forma parte del Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, y fue desarrollada en el Núcleo Educativo N.° 7178 “Guachipas”, correspondiente al nivel secundario en el Eje Tecnología, con la orientación de la docente Marta Isabel Romero. El proyecto había sido seleccionado previamente para representar a Salta en la instancia nacional, luego de obtener una mención destacada en la etapa provincial.

El trabajo consiste en la producción artesanal de mermeladas elaboradas a partir de frutos cultivados dentro de la institución. La propuesta integra investigación, práctica, trabajo colaborativo y creatividad, con el fin de promover aprendizajes significativos y fortalecer el desarrollo integral de los jóvenes.

Desde la Secretaría de Justicia del Ministerio de Seguridad y Justicia se destacó que este reconocimiento se enmarca en un proceso sostenido de reinserción social y educativa, que impulsa nuevas oportunidades para jóvenes en contexto de encierro.

La secretaria de Justicia Soraya Dipp subrayó que este logro reafirma el compromiso de los equipos docentes y el esfuerzo de los jóvenes, “participar en la Feria significa mucho más que competir. Es recuperar derechos, fortalecer la autoestima y construir proyectos de futuro.”