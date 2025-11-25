Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología: Salta obtuvo un reconocimiento nacional

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología: Salta obtuvo un reconocimiento nacional

Fue por un proyecto desarrollado por jóvenes de la Dirección de Justicia Penal Juvenil en el marco de un proceso de reinserción educativa y social. 

Salta Hoy

25 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Jóvenes que integran los dispositivos de la Dirección de Justicia Penal Juvenil recibieron un reconocimiento nacional por su participación en la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2025, donde presentaron el proyecto “La mermelada, un dulce desafío”. La distinción fue otorgada durante la jornada del 20 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa forma parte del Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, y fue desarrollada en el Núcleo Educativo N.° 7178 “Guachipas”, correspondiente al nivel secundario en el Eje Tecnología, con la orientación de la docente Marta Isabel Romero. El proyecto había sido seleccionado previamente para representar a Salta en la instancia nacional, luego de obtener una mención destacada en la etapa provincial.

El trabajo consiste en la producción artesanal de mermeladas elaboradas a partir de frutos cultivados dentro de la institución. La propuesta integra investigación, práctica, trabajo colaborativo y creatividad, con el fin de promover aprendizajes significativos y fortalecer el desarrollo integral de los jóvenes.

Desde la Secretaría de Justicia del Ministerio de Seguridad y Justicia se destacó que este reconocimiento se enmarca en un proceso sostenido de reinserción social y educativa, que impulsa nuevas oportunidades para jóvenes en contexto de encierro.

La secretaria de Justicia Soraya Dipp subrayó que este logro reafirma el compromiso de los equipos docentes y el esfuerzo de los jóvenes, “participar en la Feria significa mucho más que competir. Es recuperar derechos, fortalecer la autoestima y construir proyectos de futuro.”

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO