Más de 400 libros fueron entregados a docentes de Nivel Inicial

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a través de la Subsecretaría de Gestión Educativa llevó adelante la entrega de más de 400 ejemplares de “DANY Cuentos” y “DANY Relatos” destinados a directoras, docentes de Núcleo y docentes bilingües de Nivel Inicial de los departamentos Gral. José de San Martín, Iruya, Rivadavia y Santa Victoria.

La iniciativa complementa la formación que los equipos docentes vienen desarrollando desde agosto mediante las Mentorías de Alfabetización, impulsadas por el Ministerio de Educación en articulación con UNICEF, CIIPME-CONICET y la Fundación León, con la articulación de la Secretaría de Planeamiento Educativo y Desarrollo Profesional Docente.

La distribución de materiales se enmarca en la línea de trabajo “Alfabetización temprana, inicial y familiar con perspectiva intercultural en contextos rurales”, que forma parte del Plan Operativo Jurisdiccional de Alfabetización 2025, fortaleciendo la política provincial de formación docente continua iniciada en 2022 para Nivel Inicial y Primer Ciclo del Nivel Primario.

En esta instancia participaron supervisoras y supervisores, equipos de gestión y docentes de 136 unidades educativas de Nivel Inicial y 94 de Nivel Primario, consolidando una agenda territorial que prioriza la alfabetización con enfoque intercultural.

Además, equipos técnicos de la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe, junto a representantes de UNICEF, realizaron visitas de monitoreo en las escuelas de Lapacho II y Km 6 (Tartagal) y Misión San Luis y Pozo La China (Santa Victoria Este). Allí se dialogó con directoras de núcleo, docentes y docentes bilingües sobre el trayecto formativo, la implementación de la evaluación formativa y la construcción de evidencias pedagógicas vinculadas al uso de los materiales.



