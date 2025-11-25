El Gobierno continúa la negociación con las provincias por las reformas

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El Gobierno continúa la negociación con las provincias por las reformas

Diego Santilli viajará a Misiones y solamente le quedará reunirse con cuatro gobernadores, sin contar a los opositores duros. El Consejo de Mayo tendrá su último encuentro antes del informe final.

Argentina

25 / 11 / 2025

 

Desde que fue nombrado al frente del Ministerio del Interior, Diego Santilli recibió la misión inmediata de conseguir el apoyo de los gobernadores -que ya habían iniciado un proceso de recomponer las relaciones con la Casa Rosada- para aprobar en el Congreso las reformas que el presidente Javier Milei enviará para ser tratadas durante el periodo de sesiones extraordinarias.

Fue así que comenzó con una serie de reuniones, algunas en Buenos Aires y otras en el interior del país, para conversar personalmente con los mandatarios provinciales, escuchar sus reclamos y negociar.

Los dirigentes locales venían insistiendo con un pedido que se mantuvo a pesar de los altibajos en el vínculo con la Nación y el resultado de las elecciones, que es un mayor reparto de fondos para, principalmente, reactivar la obra pública.

Una de las solicitudes que le acercaron al “Colo” y que el funcionario se mostró dispuesto a considerar es la de destrabar los avales por parte de la administración libertaria para que las provincias puedan acceder a líneas de crédito internacionales.

Esto no representa ningún costo monetario para el Poder Ejecutivo central, por lo que es algo que, no solo fue considerada, sino que ya se anunció, y en algunos casos se concretó.

En primer lugar, a mediados de este mes, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) le agradeció a Santilli las gestiones para que su distrito pudiera conseguir asistencia financiera que, según destacó, provocará una “revolución” en el arreglo de las rutas.

Más recientemente, Milei felicitó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por haber anunciado una nueva emisión de deuda de la Serie 13 del Bono Tango por US$600 millones a una tasa del 7,8%, que es una de las más bajas en la historia de la Ciudad de Buenos Aires.

“Felicitaciones por este logro, lo cual es un anticipo cierto (ya que los mercados miran al futuro) de la Argentina grande y próspera por la que trabajamos. VLLC!”, escribió el Presidente en su cuenta de X, arrobando al dirigente del PRO.

De hecho, el mandatario porteño es uno de los pocos jefes de distrito que todavía no visitaron al ministro del Interior, que a su vez se propuso reunirse con los 20 que estuvieron a finales de octubre en el cónclave en la Casa Rosada, cuando él todavía no formaba parte del Gabinete.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo de la Ciudad tiene a Fernando De Andreis y Antonela Giampieri, que se sumarán al recinto a partir del 10 de diciembre, aunque también tiene cierta influencia sobre Daiana Fernández Molero, Silvia Lospennato y, en menor medida, el larretista Álvaro González.

Este martes, Santilli viajará a Misiones para ser recibido por Hugo Passalacqua, quien tiene a los senadores Carlos Arce y Sonia Decut que le responden, de la misma manera que cuatro de los diputados del bloque Innovación Federal. Con el recambio legislativo, se incorporará también Oscar Herrera Ahuad.

En la lista de pendientes de “El Colo”, también está el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, con llegada en la Cámara alta a Carlos “Camau” Espínola, Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela y a Diógenes González, en la baja.

También le resta entrevistarse con el puntano Claudio Poggi, que si bien ganó las elecciones locales en su provincia, a nivel nacional decidió no competir y apoyar a La Libertad Avanza, por lo que no cuenta con alfiles propios en el Congreso.

Por último, en Santa Fe sigue esperando a Santilli el gobernador Maximiliano Pullaro, otrora opositor férreo a Milei, pero que en el último tiempo se mostró más cercano. En octubre, el radical logró que Gisela Scaglia y Pablo Farías accedieran a una banca en Diputados, mientras que en el Senado cuenta con Eduardo Galaretto.

El miércoles, en tanto, el Consejo de Mayo se reunirá en la Casa Rosada -sus integrantes calculan que será la última vez- para terminar de acordar los textos de las reformas que Milei enviará para ser tratadas en las sesiones extraordinarias.

Será la primera vez que el cuerpo se encuentre encabezado por Manuel Adorni, en su rol de flamante jefe de Gabinete. Junto a él estarán el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como representante del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias firmantes del Pacto de Mayo; la senadora Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos, y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

Este equipo elaborará los proyectos para modernizar el sistema laboral, tributario y educativo, mientras que el Ministerio de Economía revisa el Presupuesto 2026, que tiene que volver a conseguir dictamen en comisión debido al recambio legislativo que se producirá el 10 de diciembre.

Por el contrario, todavía Santilli no tiene definido si se va a reunir con los opositores más duros, como son Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

