Autoridades rescataron a 17 menores en poder de una secta judía en Antioquia

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Autoridades rescataron a 17 menores en poder de una secta judía en Antioquia

Los niños extranjeros fueron hallados en un hotel de Yarumal durante un operativo de Migración Colombia y el Gaula Militar, tras reportes de posible trata y explotación infantil vinculados a la comunidad ultraortodoxa Lev Tahor.

Mundo

25 / 11 / 2025

 

El hallazgo de 17 menores en poder de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor en un hotel de Yarumal, Antioquia, puso en alerta a las autoridades colombianas y a organismos internacionales.

Entre los rescatados, cinco niños figuraban con una circular amarilla activa de Interpol, una notificación internacional que se emite en casos de desaparición, riesgo de trata de personas, secuestro o explotación.

La operación, liderada por Migración Colombia con el apoyo del Gaula Militar del Ejército Nacional, se desarrolló tras recibir reportes sobre la presencia irregular de este grupo en el país y posibles amenazas a la integridad de los menores.

La intervención se realizó en un establecimiento hotelero ubicado en la vía a la Costa Caribe, donde las autoridades identificaron a 26 personas extranjeras: nueve adultos y 17 menores, todos vinculados a la comunidad Lev Tahor.

Los niños, de nacionalidad estadounidense, canadiense y guatemalteca, fueron localizados tras un mes de seguimiento a los movimientos de la congregación, que había ingresado a Colombia los días 22 y 23 de octubre procedente de Nueva York, Estados Unidos.

El grupo, compuesto por siete familias, se había instalado en el municipio con la aparente intención de fundar una nueva colonia, un patrón que ya se había detectado en otros países para evadir controles judiciales.

Las autoridades internacionales emitieron alertas activas sobre integrantes de Lev Tahor por delitos graves contra menores, incluyendo secuestro, maltrato, abuso sexual infantil y trata de personas. Algunos de sus líderes han sido condenados por secuestro y explotación sexual infantil, y varios enfrentan procesos en Guatemala por tráfico de menores.
 

AM840

FM96.9

