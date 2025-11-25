 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Un operario murió al colapsar una grúa en Brasil

El operario estaba colgado de la estructura cuando cedió y cayó sobre él. 

Mundo

25 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Un hombre murió en un lamentable accidente cuando estaba trabajando en el armado de un árbol de Navidad en una plaza pública de Brasil. El operario resultó aplastado por una grúa mientras intentaba instalar la enorme estructura. Un segundo empleado sufrió una fractura en una pierna tras el impacto.

El dramático episodio ocurrió durante la mañana de este domingo en Largo São Sebastião, en la ciudad de Manaos y quedó registrado en varios videos capturados por testigos. La víctima fatal fue identificada como Antonio Paulo Rodrigues de Souza, de 40 años, mientras que el herido fue Henes Libório Ramos, de 47 años.

Según informaron las autoridades locales, Rodrigues de Souza murió en el acto después de que la estructura metálica cayera sobre su cuerpo. Libório Ramos, por su parte, tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde permanece internado, estable.

En otro de los videos, se observa al operador de la grúa, vestido de papá Noel, saltar de la cabina segundos antes de la tragedia. El hombre fue identificado como Antonio Benjamín de Lima Cunha, de 57 años.

De acuerdo con la información publicada por portal brasileño G1, el operador había sido contratado por la empresa por ese único día para desarrollar esa tarea. Lima Cunha fue detenido poco después del hecho y quedó imputado por homicidio culposo y lesiones corporales.

En el lugar trabajó personal del Cuerpo de Bomberos y del Servicio de Atención Móvil de Urgencias. por su parte, la Secretaría de Cultura y Economía Creativa informó que la empresa que fue contratada para el armado de la estructura, presentó toda la documentación necesaria para el montaje del árbol de Navidad. El hecho continúa bajo investigación.

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA

