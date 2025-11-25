El Gobierno denunció al financista vinculado a Tapia por lavado de dinero y evasión

La Dirección General Impositiva (DGI) denunció este martes a la financiera Sur Finanzas, que tendría lazos con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por supuesta evasión y lavado de dinero.

La denuncia, fue radicada en la Fiscalía Federal número 2 de Lomas de Zamora y señala que la financiera se habría usado para lavar activos y que movió alrededor de 818.000 millones de pesos.