Mejoras viales: renovaron la calzada en Alvear al 200

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad realizó la renovación de la calzada en la calle Alvear al 200 donde la misma presentaba deformaciones y daños que dificultaban la normal circulación vehicular.

Los trabajos se ejecutaron entre Santiago del Estero y Gral. Güemes, más precisamente en el carril derecho, por lo que el tránsito se encuentra reducido a media calzada.

En el lugar, se procedió a colocar el nuevo hormigón por lo que el tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días para su habilitación. Debido a ello se solicita respetar las indicaciones para prevenir deformaciones en la obra.

Es importante destacar que, la calle Alvear es uno de los principales corredores viales que utilizan los conductores para dirigirse del norte al sur o al centro de la ciudad; por lo que su mantenimiento es fundamental.