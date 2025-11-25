Los Infernales Vóley se preparan para el inicio de la Liga Nacional 2026

El entrenador de Los Infernales Vóley, Marcos Milincovic, dirigirá este miércoles y jueves los entrenamientos de preselección con jugadores que se incorporarán al equipo. Además de la ciudad de Salta, llegarán deportistas del interior salteño y de otras provincias para participar en esta instancia que se desarrollará en el Microestadio Delmi.

Los Infernales Vóley jugará la Liga Nacional de Vóley Masculino que se desarrollará desde enero hasta abril del 2026 con formato de todos contra todos (ida y vuelta) y con localías en dos zonas.

Milincovic dará detalles de la preselección y de la participación del equipo en la Liga este miércoles, a partir de las 19, antes del inicio de las actividades previstas en el Microestadio Delmi.