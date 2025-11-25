Salta participó en el Consejo de Seguridad Interior

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Salta participó en el Consejo de Seguridad Interior

La provincia fue representada por el ministro Gaspar Solá Usandivaras. En la oportunidad se hizo un balance de la lucha contra el narcotráfico y se destacó la efectividad del Plan Güemes en Salta, el fortalecimiento del control fronterizo y el trabajo interfuerzas.

Salta Hoy

25 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, representó esta mañana a Salta en la reunión del Consejo de Seguridad Interior que se llevó a cabo en Buenos Aires y fue presidida por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

En ese contexto, Nación presentó los lineamientos de trabajo y las prioridades relacionadas a la lucha contra el narcotráfico y al crimen organizado en todo el territorio nacional por medio de la articulación con las Fuerzas de Seguridad provinciales. Hicieron  un balance positivo del fortalecimiento operativo y preventivo en las fronteras, con inversión y desplazamiento de recursos de distintas Fuerzas Federales de Seguridad.

En ese aspecto Bullrich destacó la efectividad del Plan Güemes en Salta, donde se desarrollaron distintos trabajos con la Policía local que concluyeron en la desarticulación de organizaciones delictivas con vinculaciones nacionales e internacionales.

“Estos años logramos establecer un camino común: combatir al narcotráfico y garantizar que en la Argentina el que las hace, las paga” aseveró la funcionaria. También presentó a Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad, como su sucesora en el cargo. “Mientras estemos nosotros, continuará la doctrina de seguridad que dio resultados en nuestro país”, señaló.

Por su parte, el ministro Gaspar Solá Usandivaras, destacó que por primera vez en Salta Nación trabaja con distintas Fuerzas Federales de Seguridad custodiando la frontera, articulando investigaciones con la Policía Provincial y aunando esfuerzos para desarticular a organizaciones delictivas. “Optimizar recursos, seguir sumando equipamiento y tecnología al control de la frontera es esencial para una lucha efectiva contra el crimen organizado” indicó.

Participaron  del Consejo de Seguridad Interior la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva,  el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier; el secretario de Coordinación Administrativa, Martín Siracusa; el secretario Ejecutivo del Consejo, Iván Velasco; los jefes de las cinco Fuerzas Federales; y los Ministros de Seguridad de las distintas jurisdicciones del país.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO