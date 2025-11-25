Dos detenidos por tentativa de robo calificado en San Luis

Efectivos de Comisaría 9 de San Luis detuvieron a dos jóvenes por intentar sustraer con arma de fuego la moto a una mujer en Circunvalación Oeste y ruta nacional 51 el domingo pasado.

La situación fue alertada por la damnificada en la dependencia policial.

En ese marco, la patrulla enviada al lugar del hecho logró ubicar e identificar a los sospechosos que intentaron evadir el control.

Se secuestró un arma de fuego que tenían entre sus pertenencias y el rodado en el que circulaban.

Intervino la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma.

