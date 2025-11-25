Dos detenidos por tentativa de robo calificado en San Luis
La intervención se originó por la alerta de la damnificada. Se secuestró un arma de fuego. Intervino la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma.
Salta Hoy
25 / 11 / 2025
Efectivos de Comisaría 9 de San Luis detuvieron a dos jóvenes por intentar sustraer con arma de fuego la moto a una mujer en Circunvalación Oeste y ruta nacional 51 el domingo pasado.
La situación fue alertada por la damnificada en la dependencia policial.
En ese marco, la patrulla enviada al lugar del hecho logró ubicar e identificar a los sospechosos que intentaron evadir el control.
Se secuestró un arma de fuego que tenían entre sus pertenencias y el rodado en el que circulaban.
Intervino la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma.