Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El Gobierno y Círculo Médico crean una comisión técnica para trabajar en un nuevo convenio

Se acordó iniciar una mesa de trabajo para modernizar el vínculo entre el IPS y la entidad médica, priorizando la transparencia y la calidad de atención que reciben los afiliados.

Salta Hoy

25 / 11 / 2025

 

Autoridades del Ejecutivo provincial mantuvieron una reunión en Casa de Gobierno con la comisión directiva del Círculo Médico de Salta con el objetivo de fortalecer el diálogo institucional y avanzar en consensos que beneficien a los afiliados del Instituto Provincial de Salud (IPS).

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; el ministro de Infraestructura, a cargo de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur y el síndico General de Salta, Federico Mateo. Por el lado de la entidad médica, lo hizo su presidenta Adriana Falco.

Funcionarios y dirigentes establecieron puntos en común y definieron una nueva metodología de articulación. En este marco, se anunció la creación inmediata de una Comisión Técnica para elaborar un nuevo convenio que reemplace al vigente desde 2005, adaptándolo a las necesidades actuales del sistema sanitario. Además, se informó que el IPS canceló lo adeudado. 

El ministro Mangione destacó la voluntad de trabajo conjunto: "Encontramos puntos en común importantes pensando en la gente. A partir de mañana comenzaremos a trabajar en un nuevo convenio, con protocolos claros, algo que los profesionales venían solicitando hace tiempo. Buscamos llegar a buen puerto entre todos, entendiendo que esto es un bien común y responde a la voluntad del Gobernador de trabajar para salir adelante".

Asimismo, el titular de la cartera sanitaria subrayó que se busca establecer una relación laboral moderna, "comenzamos a escribir una nueva historia y una nueva forma de trabajo entre el IPS y el Círculo Médico, lo cual es lo más sano para la población y para la tranquilidad de los profesionales".

Modernización y transparencia

Por su parte, Falco valoró la apertura al diálogo y la conformación de la mesa de negociación. "Hemos llegado a un acuerdo para armar una mesa de diálogo. Empezamos a trabajar en la elaboración de un nuevo convenio que nos beneficie a todos, pero sobre todo a la población", señaló.

Finalmente, se destacó que este proceso marca un punto de inflexión hacia un esquema más moderno y transparente. "Queremos un convenio que sea transparente, que es como nosotros queremos trabajar desde el Círculo Médico", concluyó Falco.

 

