El Gobernador y el Embajador de Francia recordaron a las turistas francesas

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El Gobernador y el Embajador de Francia recordaron a las turistas francesas

En el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género remarcaron su compromiso con la verdad y justicia en el caso de Cassandre Bouvier y Houria Moumni. “Estamos en el mismo camino. Que nada quede impune”, dijo Sáenz y resaltó el trabajo conjunto entre los gobiernos de Salta, Argentina y Francia.

Salta Hoy

25 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, el gobernador Gustavo Sáenz acompañó al embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, al recordar a las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni y a todas las mujeres víctimas de la violencia y la injusticia.

En la quebrada de San Lorenzo, el Gobernador agradeció la presencia del Embajador con quien coincidió en su compromiso por la verdad y la justicia en el trágico caso que involucra a Cassandre Bouvier y Houria Moumni. "Estamos en el mismo camino. Que nada quede impune. Desde el Gobierno de Salta, el Gobierno nacional y el de Francia estamos trabajando conjuntamente para que eso ocurra”, subrayó Sáenz. Además, indicó que se comunicó con el padre de Cassandre, Jean Michael Bouvier, quien no pudo asistir por problemas de salud.

En tanto, el Embajador dijo: “Vine con un espíritu de humildad en el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género”, expresó remarcando su “respeto al Estado de Derecho Argentino, a la separación de poderes y la justicia salteña”.

Agradeció la decisión de designar a un nuevo equipo de investigación en el caso de las turistas francesas “para que pueda haber justicia y verdad”, ya que consideró: “Quedan cosas por aclarar, responsabilidades y confiamos que este nuevo equipo pueda establecer todo lo que ocurrió, la verdad, y que se pueda hacer justicia”.

Por último, destacó la presencia del Gobernador y reconoció el compromiso con la Verdad y la Justicia. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó en diciembre de 1999 los 25 de noviembre como la fecha que busca concientizar y movilizar esfuerzos para eliminar la violencia contra la mujer a nivel global.

También estuvieron presentes el intendente de San Lorenzo Manuel Saravia, la secretaria de Gobierno, Paula Benavides.
 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO