Fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional: Salta recibió 24.188 turistas

La ocupación hotelera superó el 85% en varios destinos.

Cafayate alcanzó un 83% de ocupación, mientras que Cachi llegó al 90%.

La Ciudad de Salta también tuvo un fuerte movimiento, con un 85% de ocupación.

El impacto económico fue superior a los 8.350 millones de pesos.

La realización del TC2000 en el autódromo salteño después de seis años atrajo a miles de personas y potenció la demanda de alojamientos.