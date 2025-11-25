Fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional: Salta recibió 24.188 turistas
La provincia alcanzó picos de ocupación hotelera por el feriado. El impacto económico fue de $8.350 millones.
Salta Hoy
25 / 11 / 2025
La ocupación hotelera superó el 85% en varios destinos.
Cafayate alcanzó un 83% de ocupación, mientras que Cachi llegó al 90%.
La Ciudad de Salta también tuvo un fuerte movimiento, con un 85% de ocupación.
El impacto económico fue superior a los 8.350 millones de pesos.
La realización del TC2000 en el autódromo salteño después de seis años atrajo a miles de personas y potenció la demanda de alojamientos.