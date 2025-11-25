Tránsito parcialmente afectado en el acceso a Finca Valdivia

[Foto gentileza diario El Tribuno]

El vehículo, que transportaba una casilla, enganchó el tendido eléctrico y derribó un poste.

El poste quedó colgando sobre un canal, generando preocupación entre automovilistas y vecinos.

Las autoridades de Tránsito y la policía llegaron al lugar para controlar el tránsito de vehículos.

Se esperaba la llegada de operarios de las empresas de energía eléctrica y telecomunicaciones para retirar el poste.

Los vecinos piden mayor control sobre el tránsito de camiones en la zona.