Tránsito parcialmente afectado en el acceso a Finca Valdivia
Esta mañana pasadas las 8:00 un enorme camión enganchó el cableado aéreo y tiró un poste en la avenida Gaucho Méndez, tramo urbano de la Ruta provincial 21.
Salta Hoy
25 / 11 / 2025
[Foto gentileza diario El Tribuno]
El vehículo, que transportaba una casilla, enganchó el tendido eléctrico y derribó un poste.
El poste quedó colgando sobre un canal, generando preocupación entre automovilistas y vecinos.
Las autoridades de Tránsito y la policía llegaron al lugar para controlar el tránsito de vehículos.
Se esperaba la llegada de operarios de las empresas de energía eléctrica y telecomunicaciones para retirar el poste.
Los vecinos piden mayor control sobre el tránsito de camiones en la zona.