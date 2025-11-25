El municipio inicia la repavimentación en el sector de la Terminal de Ómnibus

Los trabajos se realizarán, desde hoy, en media calzada para garantizar la circulación vehicular y se estima que las tareas se extenderán por el término de 10 días.

Se solicita a los conductores circular con precaución por la zona, teniendo en cuenta la presencia de maquinaria y personal trabajando.

Dante Colombo, coordinador general de Obras Públicas, explicó que esta etapa comprende la intervención de las arterias que rodean la Terminal de Ómnibus, específicamente en avenida San Martín e Hipólito Yrigoyen.

Los trabajos consisten en tareas de repavimentación integral, que incluyen fresado del pavimento deteriorado, preparación y compactación de la base, y la posterior colocación de una nueva carpeta asfáltica en caliente. Además, se realizarán tareas de nivelación y sellado para mejorar la durabilidad del material y garantizar una circulación más segura y uniforme.