El municipio inicia la repavimentación en el sector de la Terminal de Ómnibus
Se trata de la última etapa del plan de recuperación de 80 cuadras, en las avenidas Hipólito Irigoyen y San Martín.
Salta Hoy
25 / 11 / 2025
Los trabajos se realizarán, desde hoy, en media calzada para garantizar la circulación vehicular y se estima que las tareas se extenderán por el término de 10 días.
Se solicita a los conductores circular con precaución por la zona, teniendo en cuenta la presencia de maquinaria y personal trabajando.
Dante Colombo, coordinador general de Obras Públicas, explicó que esta etapa comprende la intervención de las arterias que rodean la Terminal de Ómnibus, específicamente en avenida San Martín e Hipólito Yrigoyen.
Los trabajos consisten en tareas de repavimentación integral, que incluyen fresado del pavimento deteriorado, preparación y compactación de la base, y la posterior colocación de una nueva carpeta asfáltica en caliente. Además, se realizarán tareas de nivelación y sellado para mejorar la durabilidad del material y garantizar una circulación más segura y uniforme.