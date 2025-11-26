Avanza la investigación: El CIF solicitó información al Círculo Médico de Salta
Es por la denuncia de falsificación de firma del Dr. Edmundo Falú con facturas adulteradas.
Salta Hoy
26 / 11 / 2025
El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) se presentó esta mañana en el Círculo Médico de Salta, por presunta falsificación de documentos utilizados para cobrar prácticas médicas.
La acción se llevó a cabo por una denuncia de falsificación de firma del cardiólogo Edmundo Falú.
La denuncia se originó a partir de facturas que fueron presentadas sin su autorización y con falsificación de firmas.
Estas facturas no fueron emitidas ni cobradas por el profesional.
La investigación trata de esclarecer la situación y determinar responsabilidades.
El operativo fue realizado por el área de Delitos Económicos del CIF.
“Ellos buscan documentación relacionada a la denuncia del Dr. Falú”, dijo en conferencia de prensa la Dra. Adriana Falco, presidente del Círculo Médico de Salta.