EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Avanza la investigación: El CIF solicitó información al Círculo Médico de Salta

Es por la denuncia de falsificación de firma del Dr. Edmundo Falú con facturas adulteradas.

Salta Hoy

26 / 11 / 2025

 

El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) se presentó esta mañana en el Círculo Médico de Salta, por presunta falsificación de documentos utilizados para cobrar prácticas médicas.

La acción se llevó a cabo por una denuncia de falsificación de firma del cardiólogo Edmundo Falú. 

La denuncia se originó a partir de facturas que fueron presentadas sin su autorización y con falsificación de firmas. 

Estas facturas no fueron emitidas ni cobradas por el profesional. 

La investigación trata de esclarecer la situación y determinar responsabilidades.

El operativo fue realizado por el área de Delitos Económicos del CIF. 

“Ellos buscan documentación relacionada a la denuncia del Dr. Falú”, dijo en conferencia de prensa la Dra. Adriana Falco, presidente del Círculo Médico de Salta.

 

