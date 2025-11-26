Emiten un sistema de alerta por calor extremo en casi toda la provincia

Las temperaturas pueden superar los 35 grados en Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, y zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

También en la zona de Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos con máximas que pueden superar los 26 grados.

Se extiende por los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, con máximas de 28 o 30 grados.

El calor con temperaturas extremas de 35 grados también se sentirá hoy en los departamentos Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera.