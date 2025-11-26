 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Emiten un sistema de alerta por calor extremo en casi toda la provincia

Así lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional. Mirá el área de cobertura.

Salta Hoy

26 / 11 / 2025

 

Las temperaturas pueden superar los 35 grados en Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, y zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate. 

También en la zona de Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos con máximas que pueden superar los 26 grados. 

Se extiende por los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, con máximas de 28 o 30 grados. 

El calor con temperaturas extremas de 35 grados también se sentirá hoy en los departamentos Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera. 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

