IPS: Pagaron al Círculo Médico y se retoma la negociación

El encuentro se realizó en Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; el ministro de Infraestructura y coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; y el síndico General de la Provincia, Federico Mateo.

En representación del Círculo Médico participó su presidente, Adriana Falco, junto a integrantes de la comisión directiva.

Tras la reunión, se anunció la creación inmediata de una Comisión Técnica para elaborar un nuevo convenio que reemplace al vigente desde 2005 y lo adecúe a las necesidades actuales del sistema de salud.

Adriana Falco, presidente del Círculo, dijo esta mañana en conferencia de prensa que “seguramente la negociación con el Gobierno de Salta no será fácil, pero lo destacable es que ya comenzó”.

La presidenta del Círculo Médico mencionó además que las partes trabajarán para elaborar un nuevo convenio. “Tiene que ser superador al existente”, concluyó.