EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

IPS: Pagaron al Círculo Médico y se retoma la negociación

El Gobierno depositó lo que le adeudaba a los médicos y ahora se conformará una Comisión Técnica para actualizar el convenio vigente desde 2005.

Salta Hoy

26 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El encuentro se realizó en Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; el ministro de Infraestructura y coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; y el síndico General de la Provincia, Federico Mateo. 

En representación del Círculo Médico participó su presidente, Adriana Falco, junto a integrantes de la comisión directiva.

Tras la reunión, se anunció la creación inmediata de una Comisión Técnica para elaborar un nuevo convenio que reemplace al vigente desde 2005 y lo adecúe a las necesidades actuales del sistema de salud. 

Adriana Falco, presidente del Círculo, dijo esta mañana en conferencia de prensa que “seguramente la negociación con el Gobierno de Salta no será fácil, pero lo destacable es que ya comenzó”. 

La presidenta del Círculo Médico mencionó además que las partes trabajarán para elaborar un nuevo convenio. “Tiene que ser superador al existente”, concluyó.

AM840

FM96.9

