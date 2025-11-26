Fallo histórico: Condenado por crueldad animal y amenazas irá a la carcel por 3 años

En 2019, Rodrigo Moisés Bonemann había sido condenado a tres años de prisión en suspenso por los delitos de actos de crueldad animal y amenazas con arma contra una vecina.

En 2023, ante el reiterado incumplimiento de las reglas de conducta impuestas al condenado, la justicia ordenó su detención. Dispuso además que la ejecución efectiva de la pena se cumpla sin que deba computarse el tiempo transcurrido en libertad.

El sujeto fue condenado por un hecho ocurrido en 2018, en inmediaciones del loteo San Benjamín, sobre la ruta 26 cuando golpeó con fuerza a un perro con un machete, provocándole graves lesiones. Una mujer lo increpó para que cesara la agresión y fue amenazada por el sujeto.

Ahora Bonemann deberá pasar tres años en la cárcel de Villa Las Rosas.