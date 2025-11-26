 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:1 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:1 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Fallo histórico: Condenado por crueldad animal y amenazas irá a la carcel por 3 años

La justicia le revocó la condena de prisión condicional que se le había impuesto.

Salta Hoy

26 / 11 / 2025

 

En 2019, Rodrigo Moisés Bonemann había sido condenado a tres años de prisión en suspenso por los delitos de actos de crueldad animal y amenazas con arma contra una vecina. 

En 2023, ante el reiterado incumplimiento de las reglas de conducta impuestas al condenado, la justicia ordenó su detención. Dispuso además que la ejecución efectiva de la pena se cumpla sin que deba computarse el tiempo transcurrido en libertad.

El sujeto fue condenado por un hecho ocurrido en 2018, en inmediaciones del loteo San Benjamín, sobre la ruta 26 cuando golpeó con fuerza a un perro con un machete, provocándole graves lesiones. Una mujer lo increpó para que cesara la agresión y fue amenazada por el sujeto.

Ahora Bonemann deberá pasar tres años en la cárcel de Villa Las Rosas.

