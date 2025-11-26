 imagen

El Mercado San Miguel tiene 25 por ciento de avance de obra

Así lo confirmó Gastón Viola, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad capitalina por Radio Salta.

Salta Hoy

26 / 11 / 2025

 

Según dijo el funcionario, el plazo de entrega de la obra es enero del 2027: “aunque desde la comuna trabajamos para terminar antes”, expresó.

Por otro lado confirmó que el año próximo se trabajará en la cisterna de la Plaza Gurruchaga para mejorar la capacidad de almacenamiento y desagote.

Viola dijo además que no está definido qué barrios o calles se pavimentarán el año próximo. “Está definido el monto pero no los lugares”, manifestó el funcionario aclarando que se hará un ambicioso trabajo en la creación de rampas de acceso para discapacitados en numerosas cuadras de la Ciudad.

Finalmente Viola se comprometió a dar a conocer el estado de reparación del bebedero de piedra de Plaza 9 de Julio. Llamó la atención a transeúntes que el elemento no se encuentre en su tradicional sitio ubicado sobre calle Mitre.  

“Los arreglamos varias veces y queremos que siga en su lugar”, dijo el funcionario.

 

AM840

FM96.9

