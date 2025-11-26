Exposición navideña de los alumnos de la UNATE

Por otro lado Tessio invitó a la comunidad al concierto de gala de cierre lectivo de Unate a realizarse el próximo 29 de noviembre a las 17 horas en el Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia”, frente a Plaza 9 de Julio.

“Se podrán escuchar villancicos, ver números de folclore y baile de danzas brasileñas”, dijo la directora de la institución.

“La entrada es un alimento no perecedero para un comedor, pero si no tienen esa donación, lo mismo pueden ingresar”, aclaró.