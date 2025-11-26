 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Exposición navideña de los alumnos de la UNATE

Se realiza en Mitre 383 hasta el 12 de diciembre próximo según comentó Susana Tessio, directora de la Universidad Abierta de la Tercera Edad por Radio Salta.

Salta Hoy

26 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Por otro lado Tessio invitó a la comunidad al concierto de gala de cierre lectivo de Unate a realizarse el próximo 29 de noviembre a las 17 horas en el Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia”, frente a Plaza 9 de Julio.

“Se podrán escuchar villancicos, ver números de folclore y baile de danzas brasileñas”, dijo la directora de la institución.

“La entrada es un alimento no perecedero para un comedor, pero si no tienen esa donación, lo mismo pueden ingresar”, aclaró.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO