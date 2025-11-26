Exposición navideña de los alumnos de la UNATE
Se realiza en Mitre 383 hasta el 12 de diciembre próximo según comentó Susana Tessio, directora de la Universidad Abierta de la Tercera Edad por Radio Salta.
Salta Hoy
26 / 11 / 2025
Por otro lado Tessio invitó a la comunidad al concierto de gala de cierre lectivo de Unate a realizarse el próximo 29 de noviembre a las 17 horas en el Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia”, frente a Plaza 9 de Julio.
“Se podrán escuchar villancicos, ver números de folclore y baile de danzas brasileñas”, dijo la directora de la institución.
“La entrada es un alimento no perecedero para un comedor, pero si no tienen esa donación, lo mismo pueden ingresar”, aclaró.