Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Este viernes se viene “Mate y Tradición” en la Casita del Parque

La actividad, organizada por la Agencia Cultura Activa y la Dirección General de Educación Ambiental, se realizará el 28 de noviembre a partir de las 17 hs, con entrada gratuita. Habrá taller de cueca, ballets invitados, recitado de poemas y mucho más.

Educación Ambiental, llevará adelante el evento “Mate y Tradición”. La propuesta se desarrollará el viernes 28 de noviembre, de 17 a 20 horas, en Casita del Parque (Mendoza 51), en el marco del cierre del Mes de la Tradición.

La jornada contará con la participación del Ballet de la Asociación Colibrí, dirigido por la profesora Judith Herrera, que presentará una selección de piezas del repertorio tradicional como síntesis del trabajo desarrollado durante el año.

Asimismo, la profesora Cristal Toro ofrecerá un taller abierto de cueca, destinado a acercar al público los pasos básicos y la esencia de esta danza.

La propuesta incluirá también un momento dedicado a la poesía y la palabra, que estará protagonizada por María Belén Tilián, conocida como “La Coyita del Encón”, quien compartirá con los presentes el recitado de la obra “Yo nunca fui niño”, de Fortunato Ramos. A su vez, el escritor y poeta salteño Raúl Rojas brindará una serie de recitados y poemas vinculados a la tradición y al acervo cultural local.

Como parte del encuentro, se presentarán además ballets invitados por las profesoras Herrera y Toro, que interpretarán distintas piezas del folklore argentino, aportando diversidad y riqueza artística a la jornada.

Esta iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Nacional del Mate, que se celebra el 30 de noviembre. Por ello, los asistentes van a poder disfrutar de un refrigerio, preparar su mate cebado, té o café, y compartir una merienda entre todos.

El municipio invita a vecinos, familias y turistas a vivir una tarde de tradición, mate, folclore y danza.

 

