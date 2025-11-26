 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad: Salta impulsa una agenda provincial

Las actividades incluyen tareas de rehabilitación en el interior, un encuentro de referentes municipales que trabajan con la temática, la puesta en marcha del “Registro y Matriculación de Equipos de Traducción e Interpretación de Lengua de Señas de Salta”, exposiciones y capacitaciones, entre otros aspectos. 

26 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Secretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública diagramó una serie de actividades para promover la inclusión, la autonomía y la igualdad de oportunidades, con motivo de conmemorarse el próximo 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992.

Durante dos jornadas, la secretaria de Discapacidad, Fabiana Ávila junto a profesionales del Centro de Rehabilitación Física (CEPREFIS), estuvieron presentes en Santa Victoria Este acompañando las tareas de la Comisión de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC). Esta labor tiene por objetivo fortalecer en comunidades alejadas, la atención integral y el acceso equitativo a la rehabilitación, promoviendo la participación activa de las personas con discapacidad, sus familias y el entorno más cercano.

La agenda prevé para el próximo viernes 28 de noviembre en la sala del Nuevo Teatro Güemes de Rosario de la Frontera, el “Encuentro Provincial de Referentes Municipales de Discapacidad”, en donde representantes de distintos municipios presentarán su balance anual y proyectos para el próximo año.

Asimismo, desde el 28 de noviembre al 22 de diciembre del corriente, se pondrá en marcha el “Registro y Matriculación de Equipos de Traducción e Interpretación de Lengua de Señas de Salta”, que posibilitará ordenar y profesionalizar el servicio en la provincia.

El lunes 1 de diciembre, en tanto, se concretará un acto simbólico de culminación del proceso de rehabilitación de un grupo de personas amputadas. Este evento será desde las 9, en la sede de CEPREFIS, sita en Adolfo Güemes 640, en Salta Capital.

Además, se llevará adelante la Expo Discapacidad, que tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre en Plaza Mariano Moreno, ubicada en inmediaciones del Parque San Martín, de 9 a 12. Esta jornada abierta a todo público, contará con la participación de representantes de municipios, fundaciones, organismos civiles y comunidad en general.

En el marco de la Noche de los Museos y bajo el lema “Buenos deseos, buenas acciones”, se capacitará de manera virtual el jueves 11 de diciembre, a directores y personal de estos dispositivos que integran la Red Provincial, sobre el trato adecuado a personas con discapacidad. 

AM840

FM96.9

