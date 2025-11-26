Día Internacional de las Personas con Discapacidad: Salta impulsa una agenda provincial

La Secretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública diagramó una serie de actividades para promover la inclusión, la autonomía y la igualdad de oportunidades, con motivo de conmemorarse el próximo 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992.

Durante dos jornadas, la secretaria de Discapacidad, Fabiana Ávila junto a profesionales del Centro de Rehabilitación Física (CEPREFIS), estuvieron presentes en Santa Victoria Este acompañando las tareas de la Comisión de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC). Esta labor tiene por objetivo fortalecer en comunidades alejadas, la atención integral y el acceso equitativo a la rehabilitación, promoviendo la participación activa de las personas con discapacidad, sus familias y el entorno más cercano.

La agenda prevé para el próximo viernes 28 de noviembre en la sala del Nuevo Teatro Güemes de Rosario de la Frontera, el “Encuentro Provincial de Referentes Municipales de Discapacidad”, en donde representantes de distintos municipios presentarán su balance anual y proyectos para el próximo año.

Asimismo, desde el 28 de noviembre al 22 de diciembre del corriente, se pondrá en marcha el “Registro y Matriculación de Equipos de Traducción e Interpretación de Lengua de Señas de Salta”, que posibilitará ordenar y profesionalizar el servicio en la provincia.

El lunes 1 de diciembre, en tanto, se concretará un acto simbólico de culminación del proceso de rehabilitación de un grupo de personas amputadas. Este evento será desde las 9, en la sede de CEPREFIS, sita en Adolfo Güemes 640, en Salta Capital.

Además, se llevará adelante la Expo Discapacidad, que tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre en Plaza Mariano Moreno, ubicada en inmediaciones del Parque San Martín, de 9 a 12. Esta jornada abierta a todo público, contará con la participación de representantes de municipios, fundaciones, organismos civiles y comunidad en general.

En el marco de la Noche de los Museos y bajo el lema “Buenos deseos, buenas acciones”, se capacitará de manera virtual el jueves 11 de diciembre, a directores y personal de estos dispositivos que integran la Red Provincial, sobre el trato adecuado a personas con discapacidad.