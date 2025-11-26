En el parque San Martín se celebró el Día Mundial de la Movilidad Sustentable

En el marco del Día Mundial de la Movilidad Sustentable, la Municipalidad llevó a cabo una actividad en el parque San Martín para promover el uso de la bicicleta como un buen hábito saludable y para el cuidado del ambiente.

Ramiro Ragno, director general de Educación Ambiental, manifestó que “con esta jornada buscamos generar una conciencia ambiental que también favorece a la salud de las personas, ya que promovemos la utilización de la bicicleta como medio de movilidad y de esta manera reducimos la emanación de gases de efecto invernadero puesto que los vehículos que funcionan con combustible fósil emiten el 30% de estos gases a nivel mundial”.

“Hubo distintos stands donde las escuelas técnicas expusieron los vehículos eléctricos que fueron elaborados por los propios alumnos, también hubo un puesto para arreglo de bicicletas, empresas turísticas que promueven el uso de las bicis y también contamos con el apoyo de los bicipolicías y de tránsito y seguridad vial”, detalló el funcionario.

Alfredo Velásquez, profesor de la EET Ing. Otto Krausse de villa Mitre, manifestó que “es muy importante que se hagan este tipo de actividades para promover el cuidado del ambiente, y que todos podamos tomar conciencia del impacto ambiental que podemos generar usando solamente vehículos a combustible”.

Javier Paz, de la firma Servicebike, explicó que “decidimos participar para promocionar la utilización de la bicicleta como medio de transporte sustentable, amigable con el ambiente y saludable al ciento por ciento; además en nuestro stand enseñamos cómo arreglar uno mismo la bici ante cualquier situación cotidiana”.

La actividad contó con la participación de:

ENET 3148, Otto Krausse, con 1 auto eléctrico

ENET 3138 (ex técnica 2) Alberto Einstein, con 2 autos eléctricos

ENET 3139 (ex técnica 3) MM Güemes, con 1 auto eléctrico y 1 silla de ruedas eléctrica

ENET 3100 República de la India con 1 auto eléctrico

ENET 3117 Maestro Oscar Reyes, con 1 auto eléctrico

ENET 3137 Martina Silva de Gurruchaga, con 1 auto eléctrico

Aguas del Norte con TV y 1 vehículo eléctrico nuevo

Bici policía

Bici tránsito

Palito Macías bici eléctricas

Servicebike Javi Paz

La Comué service y venta de bicis

Ciclo turismo Cara Oculta de Salta de David Bernacki

Dasktravel cicloturismo

Educación Ambiental

