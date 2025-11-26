 imagen

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

En el parque San Martín se celebró el Día Mundial de la Movilidad Sustentable

La Municipalidad junto a escuelas técnicas, áreas gubernamentales y el sector privado realizaron una muestra con stands para promover el uso de la bicicleta como un buen hábito saludable y que además cuida el ambiente. También hubo una exposición de vehículos eléctricos.

Salta Hoy

26 / 11 / 2025

 

En el marco del Día Mundial de la Movilidad Sustentable, la Municipalidad llevó a cabo una actividad en el parque San Martín para promover el uso de la bicicleta como un buen hábito saludable y para el cuidado del ambiente.

Ramiro Ragno, director general de Educación Ambiental, manifestó que “con esta jornada buscamos generar una conciencia ambiental que también favorece a la salud de las personas, ya que promovemos la utilización de la bicicleta como medio de movilidad y de esta manera reducimos la emanación de gases de efecto invernadero puesto que los vehículos que funcionan con combustible fósil emiten el 30% de estos gases a nivel mundial”.

“Hubo distintos stands donde las escuelas técnicas expusieron los vehículos eléctricos que fueron elaborados por los propios alumnos, también hubo un puesto para arreglo de bicicletas, empresas turísticas que promueven el uso de las bicis y también contamos con el apoyo de los bicipolicías y de tránsito y seguridad vial”, detalló el funcionario.

Alfredo Velásquez, profesor de la EET Ing. Otto Krausse de villa Mitre, manifestó que “es muy importante que se hagan este tipo de actividades para promover el cuidado del ambiente, y que todos podamos tomar conciencia del impacto ambiental que podemos generar usando solamente vehículos a combustible”.

Javier Paz, de la firma Servicebike, explicó que “decidimos participar para promocionar la utilización de la bicicleta como medio de transporte sustentable, amigable con el ambiente y saludable al ciento por ciento; además en nuestro stand enseñamos cómo arreglar uno mismo la bici ante cualquier situación cotidiana”.

La actividad contó con la participación de:

ENET 3148, Otto Krausse, con 1 auto eléctrico
ENET 3138 (ex técnica 2) Alberto Einstein, con 2 autos eléctricos
ENET 3139 (ex técnica 3) MM Güemes, con 1 auto eléctrico y 1 silla de ruedas eléctrica
ENET 3100 República de la India con 1 auto eléctrico
ENET 3117 Maestro Oscar Reyes, con 1 auto eléctrico
ENET 3137 Martina Silva de Gurruchaga, con 1 auto eléctrico
Aguas del Norte con TV y 1 vehículo eléctrico nuevo
Bici policía
Bici tránsito
Palito Macías bici eléctricas
Servicebike Javi Paz
La Comué service y venta de bicis
Ciclo turismo Cara Oculta de Salta de David Bernacki
Dasktravel cicloturismo
Educación Ambiental
 

