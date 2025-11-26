Personas Mayores disfrutarán de una fiesta especial en el anfiteatro del Parque San Martín

Este sábado 29 de noviembre, desde las 16, se llevará a cabo en el anfiteatro del Parque San Martín la Fiesta Show, el gran evento de fin de año que celebra el éxito y la masiva convocatoria del Club del Encuentro. Esta actividad gratuita, con una merienda a la canasta, está dirigida a las personas mayores que participan activamente del programa.

El Club del Encuentro se ha consolidado en los últimos dos años como un espacio de contención e integración social, física y emocional para más de 100 personas mayores de la ciudad de Salta y alrededores. Cabe mencionar que las actividades se desarrollan cada martes y jueves en el Parque San Martín.

Paola Espinoza, coordinadora general del Club del Encuentro y profesora diplomada en Envejecimiento Activo y Saludable, destacó la trascendencia del proyecto. Al respecto dijo “estamos felices porque este proyecto innovador e integral es un espacio fundamental de contención emocional, social, físico y mucho más. Hace dos años realizamos actividades especiales para personas mayores en el Parque San Martín y es importante mencionar que brindamos esta propuesta a más de 100 personas mayores en quienes evidenciamos sus avances y el cuidado que tienen en cuanto a su salud y bienestar,” expresó Espinoza.

En relación al impacto en el núcleo familiar y la comunidad la coordinadora resaltó “nos transmiten su alegría cuando el entorno familiar, al cual agradecemos el acompañamiento, también ve sus cambios al desenvolverse de forma segura e independiente en la vida diaria. Este éxito es la suma de la capacitación constante, la adaptación de las actividades, la decisión de los alumnos de ejercitar la voluntad de no faltar y la recepción de un equipo de profesionales que contamos con herramientas creativas, divertidas y útiles.”

Por su parte el secretario de las Personas Mayores, Juan Carlos Villamayor expresó que el Gobierno de Salta tiene un compromiso ineludible con la dignidad y el bienestar de nuestras personas mayores. Sin duda alguna, jugar, bailar, hacer ejercicios, alimentarse saludablemente, charlar, el control médico y encontrarse con sus pares, es el futuro del envejecimiento para lo cual nos preparamos a vivir una longevidad empoderada.

Por otra parte, Villamayor subrayó que la propuesta está alineada con marcos internacionales de protección de derechos: “nuestra gestión se guía por los principios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Envejecimiento Activo y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Estos instrumentos nos exigen promover la plena integración y la autonomía y el Club del Encuentro es una herramienta clave para garantizar que este grupo pueda sumar nuevas experiencias y sentirse protagonista de su vida.

Cabe destacar que el Club del Encuentro cuenta con un equipo multidisciplinario:'Lic. en Nutrición, Gabriela Chaile - Taller de Alimentación Saludable; profesora de Educación Física, Carlos Yapura - Taller de Recreación; profesor de Educación Física Gabriel Barbito - Taller de Baile y la profesora de Gimnasia, Paola Espinoza a cargo de la coordinación general del Club del Encuentro.