Comenzó la repavimentación en un sector de la Terminal de Ómnibus

Como estaba previsto, la Municipalidad comenzó con las obras finales del plan de repavimentación de 80 cuadras en el centro de la ciudad con el fin de mejorar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad vial.

En este caso, los trabajos se están desarrollando en la avenida Hipólito Yrigoyen, entre Pardo y San Martín; y se ejecutan a media calzada para garantizar la circulación vehicular.

La obra consiste en tareas de repavimentación integral, que incluyen fresado del pavimento deteriorado, preparación y compactación de la base, y la posterior colocación de una nueva carpeta asfáltica en caliente. Además, se realizarán tareas de nivelación y sellado para mejorar la durabilidad del material y garantizar una circulación más segura y uniforme.

Se estima que las tareas se extenderán por el término de 10 días, por lo que se solicita a los conductores utilizar vías alternativas en el caso de querer ingresar al centro de la ciudad desde la zona sur, por avenida Tavella o Yrigoyen.

En tanto que, quienes prefieran circular por la zona de obra deberán hacerlo con precaución debido a la presencia de maquinaria y personal trabajando.

