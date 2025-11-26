 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

La Banda Infantil de la Policía brindará una retreta en el anfi ‘Cuchi’ Leguizamón

La presentación tendrá lugar el viernes 28 a las 18 horas, con entrada libre y gratuita. Los niños de la agrupación interpretarán un repertorio popular y variado, y el encuentro contará con un cantante invitado, danzas y la participación de caporales.

Salta Hoy

26 / 11 / 2025

 

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa, acompaña e invita a la comunidad a disfrutar de una retreta musical a cargo de los niños de la Banda Infantil de la Policía, en el marco de la celebración del Día de la Música.

La presentación se llevará adelante el viernes 28 de noviembre, a las 18 horas, en el anfiteatro “Cuchi” Leguizamón del parque San Martín, con entrada libre y gratuita para todo público.

Durante el encuentro, el público podrá disfrutar de un repertorio variado que incluirá folclore, cumbia, cuarteto y otros ritmos populares. La jornada contará con la participación del cantante invitado Francisco Liendro, además de la presentación de los Caporales San Simón. También formarán parte del espectáculo los niños de los Cuerpos Infantiles de la Policía del barrio Autódromo, quienes interpretarán un carnavalito.

El municipio invita a vecinos y familias a compartir una tarde de música y alegría junto a los talentosos niños que integran la agrupación musical.

