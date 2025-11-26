La Banda Infantil de la Policía brindará una retreta en el anfi ‘Cuchi’ Leguizamón

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa, acompaña e invita a la comunidad a disfrutar de una retreta musical a cargo de los niños de la Banda Infantil de la Policía, en el marco de la celebración del Día de la Música.

La presentación se llevará adelante el viernes 28 de noviembre, a las 18 horas, en el anfiteatro “Cuchi” Leguizamón del parque San Martín, con entrada libre y gratuita para todo público.

Durante el encuentro, el público podrá disfrutar de un repertorio variado que incluirá folclore, cumbia, cuarteto y otros ritmos populares. La jornada contará con la participación del cantante invitado Francisco Liendro, además de la presentación de los Caporales San Simón. También formarán parte del espectáculo los niños de los Cuerpos Infantiles de la Policía del barrio Autódromo, quienes interpretarán un carnavalito.

El municipio invita a vecinos y familias a compartir una tarde de música y alegría junto a los talentosos niños que integran la agrupación musical.