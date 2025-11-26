 imagen

Hermandad Llanera

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

Nuevo Milenio

Hermandad Llanera

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Ampliación y refacción del centro de salud de barrio El Tribuno

Las tareas de refacción abarcaron una superficie de 290 metros cuadrados. Además se construyeron otros 25 m2. La Provincia invirtió $187 millones.

Con el objetivo de optimizar las prestaciones a los vecinos del sur de la ciudad de Salta, el Gobierno de la Provincia finalizó las obras de ampliación y refacción del centro de salud N° 8 de barrio El Tribuno. La iniciativa representó una inversión de $187 millones.

Los trabajos comprendieron la refacción de una superficie de 290 metros cuadrados para dar solución a problemas de filtraciones y humedad sobre la losa plana, con la construcción de un techo sobre estructura metálica. Además se efectuó la refacción de la instalación eléctrica.

Desde la Secretaría de Obras Públicas indicaron que también se construyeron 25 metros cuadrados nuevos para una nueva sala de máquinas y depósito.

