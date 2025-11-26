Ampliación y refacción del centro de salud de barrio El Tribuno

Con el objetivo de optimizar las prestaciones a los vecinos del sur de la ciudad de Salta, el Gobierno de la Provincia finalizó las obras de ampliación y refacción del centro de salud N° 8 de barrio El Tribuno. La iniciativa representó una inversión de $187 millones.

Los trabajos comprendieron la refacción de una superficie de 290 metros cuadrados para dar solución a problemas de filtraciones y humedad sobre la losa plana, con la construcción de un techo sobre estructura metálica. Además se efectuó la refacción de la instalación eléctrica.

Desde la Secretaría de Obras Públicas indicaron que también se construyeron 25 metros cuadrados nuevos para una nueva sala de máquinas y depósito.