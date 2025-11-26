“Palpitando la Navidad”: el concurso de arbolitos reciclados edición 2025

Como todos los años, la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad lanza el concurso “Palpitando la Navidad”. Los vecinos podrán participar presentando un arbolito armado o confeccionado con materiales reciclables.

Las inscripciones serán hasta el 3 de diciembre, los vecinos podrán inscribirse a través del 3874571472. La recepción será el lunes 15 en el CCM (Centro Cívico Municipal, avenida Paraguay 1.240) y la entrega de premios el viernes 19.

Sebastián Sandoval, director General de Asistencia Crítica, extendió la invitación a las familias, instituciones sociales, educativas y a artistas que deseen participar del certamen.

También explicó que una vez que se recepcionen los arbolitos, un jurado especial evaluará los 3 primeros puestos y, por el voto popular, se premiará a uno especial.

Como requisito, se recuerda que cada arbolito, debe tener materiales reciclados e innovadores, contar una historia y no superar el metro de altura.