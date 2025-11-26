 imagen

Hermandad Llanera

Hermandad Llanera

Hermandad Tibetana

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

Nuevo Milenio

 

Nuevo Milenio

Hermandad Llanera

 

Hermandad Llanera

Buscando Señales

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

Control Ciudadano

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

Sin Filtro

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

El mediodía de Radio Salta

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

Salta Hoy

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

 

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Equipo de Campo Quijano ganó el concurso nacional de innovación Samsung Solve for Tomorrow

Se trata de estudiantes del Colegio N°5086, creadores del proyecto “Solar Pack”, quienes llegaron a la instancia final, consagrándose campeones luego de competir con equipos de otras provincias. “Solve for Tomorrow” fue presentado en Salta por la Secretaría de Modernización junto al Ministerio de Educación del Gobierno provincial.

El Gobierno de Salta celebra el triunfo de un equipo escolar de la provincia en el concurso nacional de innovación “Samsung Solve for Tomorrow 2025”.

Cinco estudiantes del Colegio N°5086 Coronel Julio Sergio Jovanovics, de Campo Quijano, se consagraron campeones nacionales en Buenos Aires, tras presentar su proyecto “Solar Pack”. Se trata de una mochila con panel solar, diseñada para cargar dispositivos y brindar luz en zonas rurales. Se consagraron campeones, compitiendo con cuatro equipos finalistas de Córdoba, Formosa y La Rioja.

El concurso, que busca que los jóvenes apliquen el pensamiento de diseño para generar soluciones concretas fue presentado en Salta por la Secretaría de Modernización del Estado con el apoyo del Ministerio de Educación, por lo que se capacitó a los jóvenes en Metodología de Pensamiento Basado en Diseño para resolver problemáticas sociales.

Esta edición marca la segunda vez que Salta resulta ganadora, en un contexto donde la provincia presentó la mayor cantidad de ideas a nivel nacional (67 proyectos de 509 ideas presentadas en total).

Al respecto, el secretario de Modernización del Estado, Martín Güemes expresó que “cuando el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los educadores trabajan juntos para generar las condiciones necesarias para innovar y desafiar la realidad, suceden cosas extraordinarias. Desde que trajimos Solve for Tomorrow a Salta, soñamos con que sigan sucediendo estas cosas”.

El proyecto “Solar Pack” refleja cómo el talento y el compromiso pueden transformar realidades, especialmente en comunidades con desafíos de conectividad y acceso a energía.

La Secretaría de Modernización también colaboró en la logística para que el equipo pudiera visitar Alfarcito, uno de los lugares que inspiró su diseño. Además, la profesora Rocío Linares, especialista en inclusión digital de la Secretaría, acompañó al equipo durante todo el proceso y en el evento final en Buenos Aires.
Güemes reafirmó el compromiso, “vamos a seguir impulsando que las metodologías de innovación sean aprendidas y aplicadas, especialmente por los jóvenes, para resolver problemas sociales y comunitarios. En Salta hay un enorme talento y un enorme potencial para seguir creciendo”.

En Salta se capacitó a más de 2000 alumnos para generar ideas innovadoras. En la última edición fueron capacitados a 650 chicos de escuelas técnicas de distintas localidades de la provincia y llegaron seis proyectos salteños a la semifinal.

Sobre "Solve for Tomorrow"

El concurso nacional "Solve for Tomorrow" de Samsung es un programa educativo que invita a equipos de estudiantes de escuelas secundarias públicas con un profesor como guía, a desarrollar soluciones innovadoras utilizando ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) para problemas de su comunidad.

El concurso se lleva a cabo en varios países de Latinoamérica, con ediciones en Argentina, Uruguay y Paraguay, y se estructura en etapas como ideación, co-creación y bootcamp, culminando en un evento final donde los equipos presentan sus proyectos ante un jurado.

El concurso tiene por objetivo empoderar a los jóvenes para resolver desafíos locales aplicando conocimientos. 

