Equipo de Campo Quijano ganó el concurso nacional de innovación Samsung Solve for Tomorrow

El Gobierno de Salta celebra el triunfo de un equipo escolar de la provincia en el concurso nacional de innovación “Samsung Solve for Tomorrow 2025”.

Cinco estudiantes del Colegio N°5086 Coronel Julio Sergio Jovanovics, de Campo Quijano, se consagraron campeones nacionales en Buenos Aires, tras presentar su proyecto “Solar Pack”. Se trata de una mochila con panel solar, diseñada para cargar dispositivos y brindar luz en zonas rurales. Se consagraron campeones, compitiendo con cuatro equipos finalistas de Córdoba, Formosa y La Rioja.

El concurso, que busca que los jóvenes apliquen el pensamiento de diseño para generar soluciones concretas fue presentado en Salta por la Secretaría de Modernización del Estado con el apoyo del Ministerio de Educación, por lo que se capacitó a los jóvenes en Metodología de Pensamiento Basado en Diseño para resolver problemáticas sociales.

Esta edición marca la segunda vez que Salta resulta ganadora, en un contexto donde la provincia presentó la mayor cantidad de ideas a nivel nacional (67 proyectos de 509 ideas presentadas en total).

Al respecto, el secretario de Modernización del Estado, Martín Güemes expresó que “cuando el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los educadores trabajan juntos para generar las condiciones necesarias para innovar y desafiar la realidad, suceden cosas extraordinarias. Desde que trajimos Solve for Tomorrow a Salta, soñamos con que sigan sucediendo estas cosas”.

El proyecto “Solar Pack” refleja cómo el talento y el compromiso pueden transformar realidades, especialmente en comunidades con desafíos de conectividad y acceso a energía.

La Secretaría de Modernización también colaboró en la logística para que el equipo pudiera visitar Alfarcito, uno de los lugares que inspiró su diseño. Además, la profesora Rocío Linares, especialista en inclusión digital de la Secretaría, acompañó al equipo durante todo el proceso y en el evento final en Buenos Aires.

Güemes reafirmó el compromiso, “vamos a seguir impulsando que las metodologías de innovación sean aprendidas y aplicadas, especialmente por los jóvenes, para resolver problemas sociales y comunitarios. En Salta hay un enorme talento y un enorme potencial para seguir creciendo”.

En Salta se capacitó a más de 2000 alumnos para generar ideas innovadoras. En la última edición fueron capacitados a 650 chicos de escuelas técnicas de distintas localidades de la provincia y llegaron seis proyectos salteños a la semifinal.

Sobre "Solve for Tomorrow"

El concurso nacional "Solve for Tomorrow" de Samsung es un programa educativo que invita a equipos de estudiantes de escuelas secundarias públicas con un profesor como guía, a desarrollar soluciones innovadoras utilizando ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) para problemas de su comunidad.

El concurso se lleva a cabo en varios países de Latinoamérica, con ediciones en Argentina, Uruguay y Paraguay, y se estructura en etapas como ideación, co-creación y bootcamp, culminando en un evento final donde los equipos presentan sus proyectos ante un jurado.

El concurso tiene por objetivo empoderar a los jóvenes para resolver desafíos locales aplicando conocimientos.