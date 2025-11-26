Avda. Banchik: avanzan las obras de hormigonado

La Municipalidad se encuentra trabajando en la reconstrucción de la calzada en la avenida Banchik, altura San Luis, con tareas de hormigonado.

Los trabajos se efectúan desde la calle Cerro Negro hasta Cerro Crestón donde no sólo se colocará el nuevo concreto sino que también se hará un recambio de rejas metálicas para desagüe pluvial.

Las tareas se encuentran en la etapa de movimiento de material y preparación de la zona de trabajo, por lo que se disponen cortes de tránsito de 8.30 a 11.30 y de 14.30 a 17.30 hs.

Se solicita a los conductores, evitar la zona y utilizar vías alternativas para prevenir embotellamientos o posibles siniestros viales.