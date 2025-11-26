 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Zelenski se muestra dispuesto a avanzar hacia la paz

El presidente estadounidense, Donald Trump, enviará un emisario a Moscú la próxima semana.

Mundo

26 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que el plan de paz negociado por Ucrania y los Estados Unidos en Ginebra podría evolucionar hacia “acuerdos más profundos”, en momentos en que el presidente estadounidense, Donald Trump, enviará un emisario a Moscú la próxima semana. 

En su discurso vespertino, Zelenski afirmó que había discutido el plan con el equipo negociador de Ucrania, estableció la Agencia Noticias Argentinas con informaciones de Xinhua.

“Los principios de este documento pueden convertirse en acuerdos más profundos. Y es de nuestro interés común que la seguridad sea real”, afirmó. También expresó su esperanza de continuar la cooperación activa con la parte estadounidense.Los negociadores ucranianos y estadounidenses llegaron a un principio de acuerdo sobre la mayoría de los aspectos del plan de paz propuesto por los Estados Unidos, según declaró ese mismo día Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial de Ucrania.

Sin embargo, añadió que el plan se había modificado significativamente con respecto a los 28 puntos originales. Zelenski espera discutir las cuestiones territoriales directamente con Trump, afirmó Yermak.

Trump afirmó el martes en una publicación en Truth Social que su equipo logró “enormes avances” durante la última semana y que el plan de paz original de 28 puntos “se ha perfeccionado con aportaciones adicionales de ambas partes”. “Solo quedan unos pocos puntos de desacuerdo”, apuntó Trump, y señaló que ordenó a su enviado especial, Steve Witkoff, que se reúna con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú la próxima semana con la esperanza de cerrar un acuerdo de paz.

“Al mismo tiempo, el secretario del Ejército, Dan Driscoll, se reunirá con los ucranianos”, añadió.Trump anunció además que espera encontrarse pronto con Putin y Zelenski, pero solo cuando el acuerdo de paz esté finalizado o en su fase final.

Por otra parte, el presidente estadounidense se retractó de la fecha límite del jueves para que Ucrania aceptara el plan de paz respaldado por Estados Unidos. “Para mí, la fecha límite es cuando se acabe”, aclaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One mientras volaba a Florida para pasar el Día de Acción de Gracias. Trump también señaló que Moscú había aceptado algunas concesiones, sin dar más detalles al respecto

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO