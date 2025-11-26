 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Fuerte temporal en Aguas Blancas: ráfagas de viento de más de 100 km/h generaron destrozos

Defensa Civil alerta sobre la continuación del fenómeno climático.

Salta Hoy

26 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Una fuerte tormenta acompañada de ráfagas de viento que superaron los 100 km/h dejó este miércoles un saldo de importantes daños materiales en la localidad de Aguas Blancas, en el norte provincial. El fenómeno climático, que sorprendió a la población en plena tarde, causó el desprendimiento de techos, la caída de postes de luz, árboles caídos sobre vehículos y daños estructurales en varias viviendas.

Según testimonios de vecinos, las ráfagas de viento arrasaron con lo que encontraron a su paso, afectando la infraestructura de varias viviendas y causando el corte de energía eléctrica en muchas zonas de la localidad. Las autoridades locales informaron que las ráfagas fueron de tal magnitud que se registraron desprendimientos de techos en algunas casas, mientras que el tendido eléctrico sufrió daños severos por la caída de postes.

Los habitantes de Aguas Blancas reportaron que, además de los daños materiales, hubo varios vehículos dañados por la caída de árboles y objetos voladores. En algunos casos, la fuerza del viento provocó que los árboles quedaran desplazados sobre las calles, obstruyendo el paso y complicando las tareas de limpieza y remoción de escombros.

Continúa la alerta por fuertes vientos

Frente a la situación, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un aviso de emergencia por vientos fuertes que continúan afectando a distintas zonas del norte salteño. En su reporte, el organismo advirtió que las ráfagas podrían seguir siendo intensas, por lo que instó a la población a tomar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Desde Defensa Civil de la Municipalidad de Orán pidieron a los vecinos que aseguren objetos sueltos en sus viviendas, especialmente en zonas vulnerables, y evitar permanecer al aire libre durante las ráfagas más intensas.

Fuente: El Tribuno
Foto: Orán al Momento

