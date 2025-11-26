Patrulla de gendarmes decomisó 431 kilos de cocaína en una zona montuosa

Anoche, en el marco del Operativo "Plan Güemes", los efectivos del Escuadrón 20 “Orán” llevaron a cabo un patrulla en una zona montuosa en la localidad salteña de Aguas Blancas en donde observaron a varias personas trasladando bultos.

Ante esa situación, los gendarmes dieron la dar la voz de alto, lo que generó que ese grupo se descarte del cargamento que trasladaba y disparen al personal de la Fuerza.

Inmediatamente, los funcionarios repelieron la agresión con municiones antitumulto, logrando aprehender a un hombre, mientras que las otras personas lograron huir favorecidos por la espesura del monte y la baja visibilidad.

Tras asegurar la zona, se inspeccionó la carga descartada que se trataba de 19 bultos. Al abrirlos, hallaron un total de 410 paquetes rectagulares que sometidos a la prueba de campo Narcotest, arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 431 kilos 325 gramos.

Intervino la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, que orientó realizar las actuaciones de rigor, el decomiso del estupefaciente hallado y el traslado del detenido.