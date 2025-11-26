 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Patrulla de gendarmes decomisó 431 kilos de cocaína en una zona montuosa

En medio de la espesura del monte y bajo escasa visibilidad, los funcionarios observaron a un grupo de personas que transportaban la droga sobre sus hombros y al percatarse de la presencia del personal de la Fuerza, se descartaron de la carga y dispararon con armas de fuego hacia los uniformados. Se pudo repeler la situación y detener a una persona. El estupefaciente estaba distribuido en 410 paquetes rectangulares. 

Salta Hoy

26 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Anoche, en el marco del Operativo "Plan Güemes", los efectivos del Escuadrón 20 “Orán” llevaron a cabo un patrulla en una zona montuosa en la localidad salteña de Aguas Blancas en donde observaron a varias personas trasladando bultos.

Ante esa situación, los gendarmes dieron la dar la voz de alto, lo que generó que ese grupo se descarte del cargamento que trasladaba y disparen al personal de la Fuerza.

Inmediatamente, los funcionarios repelieron la agresión con municiones antitumulto, logrando aprehender a un hombre, mientras que las otras personas lograron huir favorecidos por la espesura del monte y la baja visibilidad.

Tras asegurar la zona, se inspeccionó la carga descartada que se trataba de 19 bultos. Al abrirlos, hallaron un total de 410 paquetes rectagulares que sometidos a la prueba de campo Narcotest, arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 431 kilos 325 gramos.

Intervino la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, que orientó realizar las actuaciones de rigor, el decomiso del estupefaciente hallado y el traslado del detenido.

