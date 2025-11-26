 imagen

Hermandad Llanera

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

Hermandad Llanera

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Presentaron la Tarjeta Joven: una nueva herramienta para las juventudes salteñas

La provincia presentó oficialmente la Tarjeta Joven, un programa que ofrece beneficios y acompañamiento a jóvenes de 16 a 35 años mediante descuentos, formación y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales. 

Bajo el lema “Tu llave para acceder a oportunidades reales”, esta mañana se realizó en el Centro Cívico Grand Bourg la presentación y lanzamiento oficial de la Tarjeta Joven, una política pública diseñada para garantizar derechos, acompañar proyectos y abrir caminos hacia la educación, la cultura, el trabajo y el bienestar en toda la provincia.

La iniciativa surge desde la Dirección de Formación y Promoción en Derechos Humanos, a cargo de Mabel Cabrera, con el acompañamiento del Banco Macro, y está destinada a jóvenes de 16 a 35 años en toda la provincia de Salta. Su objetivo es ofrecer beneficios concretos, promover el acceso a programas culturales, deportivos y educativos, y fortalecer la formación en derechos humanos y educación financiera, articulando con diversas áreas del Ejecutivo Provincial.

Para inscribirse, las y los jóvenes deben ingresar a tarjetajoven.ar o acercarse a los promotores municipales o directores de juventud de cada localidad, quienes brindan acompañamiento en el trámite.

En el marco del lanzamiento también se desarrolló el Primer Encuentro de Promotores Territoriales Municipales en Derechos Humanos, donde representantes de distintos departamentos trabajaron en el diagnóstico de la situación de las juventudes y en la planificación de la agenda 2026.

La Tarjeta Joven permite acceder a beneficios a través de la plataforma MODO Macro. Una vez realizada la inscripción y aprobado el alta, las y los jóvenes pueden obtener automáticamente descuentos del 20% en comercios adheridos que operen con esta modalidad. El programa fue creado para asegurar que las juventudes salteñas accedan a oportunidades reales, precios más justos y herramientas para fortalecer su autonomía económica.

El encuentro contó con la participación de autoridades del Banco Macro, diputados, concejales, funcionarios del Ejecutivo Provincial y jóvenes de diferentes puntos de la provincia.

