Presentaron la Tarjeta Joven: una nueva herramienta para las juventudes salteñas

Bajo el lema “Tu llave para acceder a oportunidades reales”, esta mañana se realizó en el Centro Cívico Grand Bourg la presentación y lanzamiento oficial de la Tarjeta Joven, una política pública diseñada para garantizar derechos, acompañar proyectos y abrir caminos hacia la educación, la cultura, el trabajo y el bienestar en toda la provincia.

La iniciativa surge desde la Dirección de Formación y Promoción en Derechos Humanos, a cargo de Mabel Cabrera, con el acompañamiento del Banco Macro, y está destinada a jóvenes de 16 a 35 años en toda la provincia de Salta. Su objetivo es ofrecer beneficios concretos, promover el acceso a programas culturales, deportivos y educativos, y fortalecer la formación en derechos humanos y educación financiera, articulando con diversas áreas del Ejecutivo Provincial.

Para inscribirse, las y los jóvenes deben ingresar a tarjetajoven.ar o acercarse a los promotores municipales o directores de juventud de cada localidad, quienes brindan acompañamiento en el trámite.

En el marco del lanzamiento también se desarrolló el Primer Encuentro de Promotores Territoriales Municipales en Derechos Humanos, donde representantes de distintos departamentos trabajaron en el diagnóstico de la situación de las juventudes y en la planificación de la agenda 2026.

La Tarjeta Joven permite acceder a beneficios a través de la plataforma MODO Macro. Una vez realizada la inscripción y aprobado el alta, las y los jóvenes pueden obtener automáticamente descuentos del 20% en comercios adheridos que operen con esta modalidad. El programa fue creado para asegurar que las juventudes salteñas accedan a oportunidades reales, precios más justos y herramientas para fortalecer su autonomía económica.

El encuentro contó con la participación de autoridades del Banco Macro, diputados, concejales, funcionarios del Ejecutivo Provincial y jóvenes de diferentes puntos de la provincia.