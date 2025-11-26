El Instituto Provincial de Salud canceló las deudas con el Círculo Médico

Durante la reunión en la Casa de Gobierno, se decidió crear una Comisión Técnica para elaborar un nuevo convenio.

El ministro de Salud, Federico Mangione, destacó la voluntad de diálogo y la importancia de encontrar soluciones.

La presidente del Círculo Médico, Adriana Falco, valoró este acuerdo como un punto de partida hacia una relación más transparente.