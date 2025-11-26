El Instituto Provincial de Salud canceló las deudas con el Círculo Médico
Esto ocurre tras días de conflicto, el corte de crédito a los afiliados de la obra social provincial y la rescisión del convenio. El Gobierno de la Provincia y la institución médica acordaron iniciar un proceso de trabajo conjunto.
Durante la reunión en la Casa de Gobierno, se decidió crear una Comisión Técnica para elaborar un nuevo convenio.
El ministro de Salud, Federico Mangione, destacó la voluntad de diálogo y la importancia de encontrar soluciones.
La presidente del Círculo Médico, Adriana Falco, valoró este acuerdo como un punto de partida hacia una relación más transparente.