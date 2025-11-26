 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El Instituto Provincial de Salud canceló las deudas con el Círculo Médico

Esto ocurre tras días de conflicto, el corte de crédito a los afiliados de la obra social provincial y la rescisión del convenio. El Gobierno de la Provincia y la institución médica acordaron iniciar un proceso de trabajo conjunto.

Salta Hoy

26 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Durante la reunión en la Casa de Gobierno, se decidió crear una Comisión Técnica para elaborar un nuevo convenio. 

El ministro de Salud, Federico Mangione, destacó la voluntad de diálogo y la importancia de encontrar soluciones. 

La presidente del Círculo Médico, Adriana Falco, valoró este acuerdo como un punto de partida hacia una relación más transparente.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO