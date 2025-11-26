Mañana accidentada en la ciudad: Dos choques en menos de una hora

El conductor de la motocicleta de 110 cc, un hombre mayor, sufrió una fractura en el brazo y fue trasladado al hospital San Bernardo.

En la moto también viajaba un menor de edad, quien no sufrió mayores consecuencias.

Debido al accidente, el tránsito fue desviado en la zona para realizar pericias.

A las 8:30, otro accidente involucró a un automóvil y una motocicleta en calles Lerma y Joaquín Castellanos, donde el motociclista también fue llevado al hospital con politraumatismo.

La circulación de vehículos volvió a la normalidad en ambos casos.