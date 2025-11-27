 imagen

Un auto chocó con un colectivo de Saeta en Adolfo Güemes y Necochea

Lo particular del caso es que el conductor del automóvil chocó dos veces y fue trasladado al hospital, donde confirmaron que tenía 2 gramos de alcohol en sangre.

Salta Hoy

27 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El incidente ocurrió cerca de las 8:00, donde un Volkswagen Voyage chocó contra la parte posterior de una unidad del Corredor 3. 

Como resultado, el conductor del auto de 22 años perdió el control y terminó sobre la vereda, a un metro de la puerta de una pastelería, con el frente completamente destruido y se accionaron los airbags. 

En el interior del auto quedó una sustancia blanquecina, porque se accionó el matafuegos por un principio de incendio.

Afortunadamente nadie pasaba por el lugar y el conductor decidió escapar, abandonando al acompañante un menor de edad. 

El desaprensivo conductor decidió ir a la casa de un familiar en la zona, se subió a una motocicleta de 110 centímetros cúbicos y chocó con un contenedor en calles Jujuy y San Martín, según comentó el comisario mayor Martín Leguizamón de la Seccional Primera. 

El conductor resultó con lesiones leves, pero fue derivado al Hospital San Bernardo, donde los análisis posteriores arrojaron que manejaba con 2,0 gramos de alcohol en sangre. 

A todo esto, el acompañante, un menor de 14 años, permanecía en el lugar del accidente, mientras tratan de localizar a los padres para que lo retiren. 

Se supo también que el chico de 22 años había sacado el auto a su padrastro sin permiso y lo llevaba a devolver. 

Radio Salta habló con la propietaria de una pastelería ubicada en la esquina donde impactó el automóvil: “Esto podría haber sido una tragedia”, dijo Corina.

 

