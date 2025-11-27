Campamento Vespucio: A juicio por asesinar a una anciana en un intento de ataque sexual
Ocurrió en 2024, cuando una mujer de 76 años fue encontrada sin vida en su domicilio con numerosas heridas de arma blanca. El acusado de 20 años era vecino de la víctima.
Salta Hoy
27 / 11 / 2025
VER GALERÍA
Se pudo constatar que no faltaba dinero ni ningún elemento de valor de la casa de la víctima, por lo que se descartó un intento de robo.
En los testimonios recogidos durante la investigación, consta que el acusado residía a escasos metros del lugar donde lo hacía la víctima, y que previamente la había acosado con insinuaciones de carácter sexual.
Este juicio se podría realizar con la modalidad de juicio por jurados.