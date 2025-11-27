 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Campamento Vespucio: A juicio por asesinar a una anciana en un intento de ataque sexual

Ocurrió en 2024, cuando una mujer de 76 años fue encontrada sin vida en su domicilio con numerosas heridas de arma blanca. El acusado de 20 años era vecino de la víctima.

Salta Hoy

27 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Se pudo constatar que no faltaba dinero ni ningún elemento de valor de la casa de la víctima, por lo que se descartó un intento de robo. 

En los testimonios recogidos durante la investigación, consta que el acusado residía a escasos metros del lugar donde lo hacía la víctima, y que previamente la había acosado con insinuaciones de carácter sexual.

Este juicio se podría realizar con la modalidad de juicio por jurados.

 

AM840

FM96.9

