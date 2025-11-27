Homenaje: “CuchiChiando” en el Paseo de los Poetas
En el marco del ciclo "Música Bajo las Estrellas", hoy a las 21:30, se realizará un encuentro artístico dedicado al legado cultural de Gustavo “Cuchi” Leguizamón.
Salta Hoy
27 / 11 / 2025
En esta edición, los músicos Diego León y Leo Goldstein ofrecerán un repertorio ligado al creador salteño, invitando al público a reencontrarse con su música al aire libre.
El evento se realizará en el Paseo de los Poetas hoy a las 21:30 con acceso libre y gratuito.