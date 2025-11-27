 imagen

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Investigan la muerte de una mujer detenida en la comisaría de Rosario de Lerma

Todo comenzó anoche alrededor de las 20:30, cuando una patrulla policial advierte a tres personas consumiendo bebidas alcohólicas en la plaza Evita, de esa ciudad.

Salta Hoy

27 / 11 / 2025

 

Se acercaron para identificarlos y pedirles que se retiren del lugar. 

Dos de ellos accedieron, pero una tercera persona se negó y fue trasladada a la comisaría para confirmar su identidad y si tenía pedido de captura por parte de la justicia. 

Mientras los policías lograron confirmar la identidad de esta persona, cerca de las 22.00 iban a buscarla para darle la libertad y encontraron el cuerpo suspendido con sus propias prendas de vestir. 

Estaba sola en una celda y a pesar de los esfuerzos de reanimación cardiopulmonar, fue declarada sin vida por los médicos a las 22:15 en el hospital de Rosario de Lerma. 

La mujer tenía 34 años y era oriunda de esa ciudad.

La unidad de graves atentados y asuntos internos están investigando el caso.

 

