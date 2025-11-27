Investigan la muerte de una mujer detenida en la comisaría de Rosario de Lerma

Se acercaron para identificarlos y pedirles que se retiren del lugar.

Dos de ellos accedieron, pero una tercera persona se negó y fue trasladada a la comisaría para confirmar su identidad y si tenía pedido de captura por parte de la justicia.

Mientras los policías lograron confirmar la identidad de esta persona, cerca de las 22.00 iban a buscarla para darle la libertad y encontraron el cuerpo suspendido con sus propias prendas de vestir.

Estaba sola en una celda y a pesar de los esfuerzos de reanimación cardiopulmonar, fue declarada sin vida por los médicos a las 22:15 en el hospital de Rosario de Lerma.

La mujer tenía 34 años y era oriunda de esa ciudad.

La unidad de graves atentados y asuntos internos están investigando el caso.