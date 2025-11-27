 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

¡Cuidado con el calor!

Para la presente jornada se pronostican temperaturas máximas de 36 o 37 grados para la zona central o metropolitana de Salta.

Salta Hoy

27 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por una ola de calor extrema que está afectando a gran parte de la Argentina. 

En varias provincias, las máximas alcanzarán los 40°C, superando los valores normales para noviembre.

Para protegerte durante días como el de hoy se recuerda la importancia de mantenerse bien hidratado bebiendo agua frecuentemente, evitar la exposición solar directa entre las 10 y las 17 horas, usar ropa ligera y holgada de colores claros y comer alimentos frescos y livianos como frutas y verduras. 

Es fundamental reducir la actividad física intensa durante las horas de mayor calor y prestar especial atención a la hidratación de bebés, niños, ancianos y mascotas.

 

