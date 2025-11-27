¡Cuidado con el calor!

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por una ola de calor extrema que está afectando a gran parte de la Argentina.

En varias provincias, las máximas alcanzarán los 40°C, superando los valores normales para noviembre.

Para protegerte durante días como el de hoy se recuerda la importancia de mantenerse bien hidratado bebiendo agua frecuentemente, evitar la exposición solar directa entre las 10 y las 17 horas, usar ropa ligera y holgada de colores claros y comer alimentos frescos y livianos como frutas y verduras.

Es fundamental reducir la actividad física intensa durante las horas de mayor calor y prestar especial atención a la hidratación de bebés, niños, ancianos y mascotas.