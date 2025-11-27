 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

A prepararse para las Colonias de Vacaciones de verano

El próximo lunes abren las inscripciones. Los interesados podrán registrarse totalmente gratis en los complejos Carlos Xamena y Nicolás Vitale desde el lunes 1 hasta el viernes 5 de diciembre, en el horario de 8 a 12.

Salta Hoy

27 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Están destinadas a niños de 6 a 12 años, quienes deberán contar con: certificado médico y fotocopia del DNI.

"Es una linda oportunidad para los niños, van a poder divertirse, aprender y entretenerse en las colonias. Esperamos una gran convocatoria como el año pasado", dijo Fernanda Izarduy, directora de Deportes Adaptados y Recreación.

Cabe aclarar que las colonias serán inclusivas y todos podrán participar. Allí, los chicos aprenderán a nadar, jugarán dentro y fuera de las piletas, practicarán deportes y formarán nuevas amistades.

La funcionaria recordó que el año pasado, cerca de 700 chicos disfrutaron de las colonias municipales.

“Lamentablemente quedan muchos chicos en lista de espera porque no tenemos más capacidad”, indicó.

 

AM840

FM96.9

