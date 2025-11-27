A prepararse para las Colonias de Vacaciones de verano

Están destinadas a niños de 6 a 12 años, quienes deberán contar con: certificado médico y fotocopia del DNI.

"Es una linda oportunidad para los niños, van a poder divertirse, aprender y entretenerse en las colonias. Esperamos una gran convocatoria como el año pasado", dijo Fernanda Izarduy, directora de Deportes Adaptados y Recreación.

Cabe aclarar que las colonias serán inclusivas y todos podrán participar. Allí, los chicos aprenderán a nadar, jugarán dentro y fuera de las piletas, practicarán deportes y formarán nuevas amistades.

La funcionaria recordó que el año pasado, cerca de 700 chicos disfrutaron de las colonias municipales.

“Lamentablemente quedan muchos chicos en lista de espera porque no tenemos más capacidad”, indicó.